Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia negou que o sêmen no corpo do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos comprove um ato sexual. Adalberto Júnior desapareceu no dia 30 de maio e o corpo dele só foi descoberto quatro dias depois dentro do buraco de uma obra. Segundo a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, o sêmen pode ter relação com a asfixia da qual Adalberto foi vítima. A polícia trabalha com diferentes linhas de investigação, mas ainda não se sabe se ele morreu antes ou depois de ser jogado no buraco. E ainda: Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump não descarta intervenção americana no Irã.



