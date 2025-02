Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo de São Paulo decretou emergência por causa da dengue. Somente neste ano, mais de 124 mil casos da doença foram confirmados no estado e 113 pessoas morreram. E ainda: Drogas e celulares são apreendidos em presídios do Rio de Janeiro.



