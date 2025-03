Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O teto de uma igreja desabou, em Goiânia (GO), enquanto trabalhadores instalavam placas solares. Um funcionário que fazia a instalação das placas caiu sobre um carro e sofreu ferimentos leves. Outros cinco ficaram presos no telhado e foram resgatados. Segundo o fundador da igreja, um engenheiro emitiu um laudo autorizando a instalação das placas solares. E ainda: Tiroteio entre policiais e criminosos assusta alunos de escola estadual na zona norte do RJ.



