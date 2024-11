Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: um funcionário de um lava-jato foi morto durante um tiroteio na baixada fluminense, Rio de Janeiro. Dois homens ficaram feridos e estão internados sob custódia. A polícia investiga o caso como um confronto entre quadrilhas rivais. E ainda: no Rio Grande do Sul, um suspeito de 19 anos foi preso por envolvimento na morte de uma estudante de enfermagem.