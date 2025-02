Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal indiciou quatro ex-diretores e coordenadores da Polícia Rodoviária Federal por tentar impedir o deslocamento de eleitores para votar no segundo turno das eleições de 2022. Segundo o relatório da PF, os quatro indiciados cometeram crimes de desobediência, restrição ao exercício do direito do voto, desrespeito à lei e participação por omissão na tentativa de abolição do estado democrático de direito. E ainda: Área queimada no Brasil aumenta 79% em 2024. Em uma denúncia separada, a Procuradoria Geral da República acusou Léo Indio, primo de Jair Bolsonaro, de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A defesa de Léo Indio nega envolvimento direto nos crimes. Além disso, um levantamento do MapBiomas revelou que, em 2024, as queimadas no Brasil aumentaram quase 80% em relação a 2023, queimando uma área maior que o território da Itália. Mais da metade dos incêndios ocorreu na Amazônia e 85% das queimadas no cerrado afetaram vegetação nativa.