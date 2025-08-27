Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)
Tiroteio em igreja nos Estados Unidos deixa ao menos duas crianças mortas. Troca de tiros entre facções rivais atinge casas de moradores no Rio de Janeiro.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Ao menos duas crianças morreram em um tiroteio em uma igreja em Minneapolis, nos Estados Unidos. O atirador feriu outras 17 pessoas antes de cometer suicídio. O local também abriga uma escola. Duas crianças estão em estado grave. Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma celebração do início do ano letivo. E ainda: Troca de tiros entre facções rivais atinge casas de moradores no Rio de Janeiro.
