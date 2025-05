Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco pessoas foram presas suspeitas de produzir bebidas alcoólicas falsas em escala industrial. As prisões foram realizadas durante uma ação da Polícia Civil em Atibaia (SP). Os policiais encontraram tudo em pleno funcionamento ao chegarem a um galpão. As investigações mostraram que os criminosos produziam bebidas falsas, e vendiam os produtos com rótulos de marcas famosas. Os agentes apreenderam os produtos, que vão passar por perícia. E ainda: Adolescentes são apreendidos em protesto contra ação da Polícia Militar no litoral de SP.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!