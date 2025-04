Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A oposição na Câmara dos Deputados conseguiu 183 assinaturas e protocolou o pedido de abertura de uma CPI para investigar a fraude no INSS. Na reunião de líderes, nesta quarta-feira (30), o presidente da Câmara, Hugo Motta, se comprometeu a analisar a proposta, mas lembrou que existem outros 12 pedidos de CPIs apresentados ainda na gestão de Arthur Lira e que não foram avaliados. A base governista trabalha contra a instalação da CPI para não atrapalhar as investigações em curso da Polícia Federal. O foco do governo é no ressarcimento do prejuízo aos aposentados, calculado em cerca de R$ 6,3 bilhões. E ainda: Taxa de desemprego sobe e chega a 7% no primeiro trimestre de 2025.



