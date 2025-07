Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente americano Donald Trump oficializou a adoção da tarifa de 50%. O tarifaço estava previsto para começar na sexta-feira (1º), porém, de acordo com a ordem executiva assinada por Trump, passa a valer na próxima quarta-feira (6). A novidade é que há uma lista de quase 700 produtos isentos dessa tarifa de 50%. Entre eles, estão o suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro. E ainda: EUA aplicam sanções contra Alexandre de Moraes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!