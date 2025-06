Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi enterrado nesta quarta-feira (4) o corpo do empresário encontrado na terça-feira (3) no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Uma nova varredura foi feita com ajuda de um cão farejador, para tentar esclarecer o que de fato aconteceu. O corpo dele foi encontrado sem a calça e o sapato. Nada foi localizado. E ainda: Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre o Marco Civil da Internet.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!