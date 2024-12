Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Receita Federal apreendeu quase meio milhão de cigarros eletrônicos no Porto de Santos, no litoral paulista. A carga estava em dois contêineres e tinha sido declarada como brinquedo, ferramentas e acessórios de informática, mas dentro havia mais de 450 mil cigarros eletrônicos, conhecidos popularmente como vape. E ainda: Megaoperação contra o tráfico de drogas no Pará prende 35 suspeitos.