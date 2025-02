Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um motorista fugiu durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5) e foi registrado por uma câmera instalada no carro. Quatro homens armados em duas motos se aproximaram da vítima, que, ao perceber a situação, deu marcha ré e fugiu. E ainda: Neymar volta a defender o Santos depois de 12 anos no dia de seu aniversário.