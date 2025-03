Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo da China disse estar pronto para qualquer tipo de guerra contra os Estados Unidos. A fala do porta-voz do ministério das relações exteriores chinês veio em resposta ao aumento das tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações chinesas. E ainda: Lula deve receber equipe do filme ‘Ainda Estou Aqui’ no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).



