Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um temporal alagou ruas e causou transtornos na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. Em seis horas, choveu 119 milímetros em Santos (SP). O valor equivale a praticamente a quantidade esperada para o mês inteiro de agosto. Durante a forte chuva, um idoso tentou passar pelo alagamento e se desequilibrou. Ele caiu dentro de um canal. Um motociclista que passava pelo local entrou na água e, com a ajuda de outras pessoas, salvou o homem. E ainda: Moraes autoriza familiares de Bolsonaro a visitarem ex-presidente sem aviso prévio ao STF.



