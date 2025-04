Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Em meio à guerra comercial, Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (9) uma redução de 90 dias nas tarifas de importação nos Estados Unidos. O único país que ficou fora dessa medida foi a China. A potência asiática segue em confronto com os americanos, e a Casa Branca anunciou mais um aumento nas tarifas sobre os produtos chineses, que agora chegam a 125%. E ainda: 23 suspeitos de envolvimento em esquema de rifas ilegais na Bahia.



