Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A nova alíquota entrará em vigor no dia 1º de agosto. Trump comunicou a decisão em uma carta ao presidente Lula nas redes sociais. No documento, ele mencionou que a medida é uma resposta a ataques à liberdade de expressão de empresas americanas e ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro ainda não se manifestou sobre o assunto. E ainda: Fortes chuvas causam inundações no estado do Novo México, nos Estados Unidos.



