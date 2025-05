Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (1º)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: A conta de luz vai ficar mais cara este mês. É que a partir desta quinta (1º), entra em vigor a bandeira amarela. O aumento vai ser de quase R$ 1,90 a cada 100 quilowatts hora consumidos. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica porque com a chegada do período mais seco o nível dos reservatórios tende a ficar mais baixo e pode ser preciso acionar as usinas termelétricas que têm um custo de produção maior. E ainda: colecionador de armas reage à tentativa de assalto e mata dois criminosos em São Paulo.



