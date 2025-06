Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A presença de drones no espaço aéreo provocou atrasos em voos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Depois da identificação da presença de drones, policiais federais encontraram drogas na área restrita do aeroporto. O helicóptero da Polícia Militar também foi acionado. E ainda: Polícia apreende mais de 20 toneladas de cosméticos falsificados no Rio de Janeiro.



