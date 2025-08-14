Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)

Trump volta a criticar o Brasil e diz que o país tem sido um parceiro comercial horrível dos EUA. PF prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil nesta quinta-feira (14). Trump declarou que há anos o Brasil "tem sido um parceiro comercial horrível", que cobra tarifas "altíssimas" sobre produtos americanos. O presidente americano defendeu a imposição de tarifas de 50% contra mercadorias brasileiras. E ainda: PF prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas no MS.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
  • Brasil
  • Campo Grande
  • Carros
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Jair Bolsonaro
  • Mato Grosso do Sul
  • Política
  • Presidente
  • RecordPlus
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Sul
  • Tarifas
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.