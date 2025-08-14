Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil nesta quinta-feira (14). Trump declarou que há anos o Brasil "tem sido um parceiro comercial horrível", que cobra tarifas "altíssimas" sobre produtos americanos. O presidente americano defendeu a imposição de tarifas de 50% contra mercadorias brasileiras. E ainda: PF prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas no MS.



