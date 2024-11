Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas : Começou nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, o G20 Social, evento que antecede o encontro dos líderes das principais economias do mundo. O carro da equipe do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo foi roubado poucas horas antes do início do evento. E ainda: Justiça absolve empresas por rompimento da barragem em Mariana (MG)