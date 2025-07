Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um grupo criminoso suspeito de desviar mais de R$ 30 milhões da previdência social é investigado pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (17), mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades da região dos Lagos, São Gonçalo, região metropolitana e endereços na capital. Os agentes recolheram documentos, dinheiro e armas na casa dos suspeitos. Segundo as investigações, o esquema funcionava havia mais de dez anos e envolvia gerentes de banco e servidores do INSS. Eles fraudavam documentos e conseguiam acesso ao benefício de prestação continuada, que é destinado a pessoas com deficiência ou idosos. Ninguém foi preso. E ainda: Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Maracanã pelo Brasileirão.



