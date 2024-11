Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Mentor do ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel é morto durante operação em Gaza. A ação aconteceu na última quarta (16), mas a morte do líder do Hamas só foi confirmada nesta quinta (17). Segundo um jornal israelense, os oficiais não sabiam da presença do líder do grupo terrorista no local. E ainda: Polícia ouve depoimentos no caso dos pacientes que receberam órgãos com HIV.