Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Técnicos do ICMBio foram enviados em caráter emergencial para avaliar os impactos provocados pelo desmoronamento de uma montanha de lixo, em um aterro sanitário que funciona em uma área de proteção ambiental na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. A preocupação é se houve contaminação do solo e de um rio próximo ao local. Uma pessoa gravou o momento em que uma avalanche de lixo desceu o morro, na manhã da última quarta-feira (19). Apesar da dimensão do incidente, ninguém ficou ferido. E ainda: Cinco rios do RS estão acima da cota de inundação devido ao grande volume de chuva.



