Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (21)

Polícia descobre fábrica clandestina de armas com produção em larga escala no interior de SP. Jovem é picada por escorpião dentro de loja de shopping no DF.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma fábrica clandestina de armas foi descoberta no interior de São Paulo. Segundo a polícia, a fábrica abastecia facções criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 40 fuzis em fase de finalização de montagem foram apreendidos. Dois homens foram presos em Americana, no interior paulista. A fábrica funcionava na cidade vizinha, Santa Bárbara d’Oeste. E ainda: Jovem é picada por escorpião dentro de loja de shopping em Brasília (DF).

