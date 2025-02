Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (23)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O filme "Ainda Estou Aqui" recebeu três indicações ao Oscar. Pela primeira vez na história, uma produção brasileira vai disputar o prêmio de melhor filme. Além de disputar o prêmio principal do cinema, o filme brasileiro também foi indicado a melhor filme internacional e ao Oscar de melhor atriz, com a atuação de Fernanda Torres. A lista com os indicados foi divulgada nesta quinta (23) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E ainda: Fernanda Torres repete feito da mãe e é indicada ao Oscar de melhor atriz.