Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um avião com 48 pessoas a bordo caiu no leste da Rússia. Não houve sobreviventes. A aeronave caiu em uma região de mata fechada, a cerca de 15 quilômetros do destino final. O avião desapareceu dos radares enquanto cumpria uma rota comercial perto da fronteira com a China. As autoridades abriram uma investigação para apurar uma possível violação das regras de tráfego e transporte aéreo. O avião já tinha se envolvido em quatro incidentes menores desde 2018. E ainda: Trabalhadores vão receber quase R$ 13 bilhões em lucros do FGTS até agosto.



