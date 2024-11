Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O país se despede, nesta quinta-feira (24), da maior lenda do boxe brasileiro. Maguila morreu em São Paulo, aos 66 anos de idade. A informação foi confirmada no meio da tarde pela esposa do ex-pugilista. O lendário peso-pesado brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística. Segundo a esposa, Maguila estava internado desde o fim de setembro por causa de um nódulo no pulmão. E ainda: Cinco desembargadores de MS são afastados por participação em esquema de venda de sentenças.