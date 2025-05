Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O cantor MC Poze do Rodo foi preso nesta quinta-feira (29) no condomínio de luxo onde mora, no Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. No momento da prisão, Poze estava em casa com a esposa. Ele foi algemado e levado descalço e sem camisa para prestar depoimento. De acordo com as investigações, o funkeiro se apresenta em bailes em comunidades ligadas ao Comando Vermelho. E ainda: Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm os primeiros registros de neve do ano.



