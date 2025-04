Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um policial militar foi morto a tiros, nesta quinta-feira (3), na zona oeste do Rio de Janeiro. Já são 23 agentes de segurança mortos em 2025 na região metropolitana do Rio. O cabo Marcelo José Batista, de 44 anos, foi morto a tiros dentro do carro quando passava pela avenida Brasil, na altura de Bangu. E ainda: Tarifaço sobre produtos importados anunciado por Donald Trump derruba bolsas de valores ao redor do mundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!