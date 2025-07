Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dez pessoas foram presas durante uma operação policial na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Um suspeito morreu e três pessoas foram baleadas, sendo encaminhadas para um hospital da região. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e os roubos de carga na área, que, segundo as investigações, serve de base para atividades criminosas do Comando Vermelho. Durante a operação, veículos roubados foram recuperados e houve apreensão de fuzis, pistolas e entorpecentes. Em um dos pontos usados para a fabricação de drogas, os agentes encontraram um filhote de jacaré. O animal foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. E ainda: Menor em 13 anos, taxa de desemprego cai para 5,8%.



