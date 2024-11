Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi retomado nesta quinta (31) o julgamento dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018 no centro do Rio. Lessa confessou ter realizado os disparos e Élcio afirma que dirigiu o carro usado no crime. O MP pede a condenação máxima, com 84 anos de prisão. E ainda: Receita Federal apreende R$ 43 milhões em cigarros contrabandeados em MS.