Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Oito suspeitos morreram durante uma operação na comunidade da Vila Aliança, no Rio de Janeiro. O tiroteio prejudicou moradores e afetou o transporte público. Os policiais foram até a comunidade para prender suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem, que se recusou a sair com o chefe do tráfico da região. Além de incendiar barricadas, os criminosos usaram seis ônibus para bloquear as ruas. Seis linhas que circulam pela região foram desviadas por questão de segurança. O tiroteio fechou três estações de trem. Passageiros tiveram que deitar no chão para escapar dos tiros. O helicóptero da RECORD registrou traficantes com fuzis nas ruas. E ainda: Bruno Henrique é julgado por suposta manipulação de cartão para favorecer apostadores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!