Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um parente do informante que participou da execução do empresário Vinícius Gritzbach no aeroporto internacional de São Paulo, no mês passado, está na mira dos investigadores. Segundo a polícia, o homem conhecido como "Didi" é um familiar do olheiro, que avisou os atiradores sobre a chegada de Gritzbach na área de desembarque do aeroporto. E ainda: Acidente envolvendo dois ônibus de turismo e uma carreta deixa cinco mortos e mais de 20 feridos na Bahia.