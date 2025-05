Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da PM na última quarta-feira (7), em São Paulo, foi baleado durante uma operação no mesmo bairro onde ocorreu o atentado. Policiais da Rota, o batalhão de elite da corporação, foram acionados para uma ocorrência em uma residência em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. No local, o suspeito foi baleado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, que já tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio. E ainda: Renda média dos brasileiros sobe e atinge o maior patamar em 13 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!