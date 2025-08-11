Logo R7.com
JR 24H

Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (11)

Polícia prende quadrilha que usava sacola bloqueadora de sinais de alarme para roubar lojas. Casal é baleado após tentar impedir assalto em Embu das Artes.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco pessoas foram presas, em flagrante, por suspeita de furtar produtos importados em um shopping, em Salvador (BA). Segundo a polícia, a quadrilha é responsável por furtos em cinco estados. A polícia descobriu que a sacola usada nos furtos era revestida com papel alumínio para bloquear o alarme das lojas. E ainda: Casal é baleado após tentar impedir assalto em Embu das Artes (SP).

