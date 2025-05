Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Na manhã desta segunda (12), policiais foram recebidos a tiros durante uma operação para prender um chefe do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A operação aconteceu na comunidade do fallet-fogueteiro, na região central da cidade e três suspeitos foram presos. Uma viatura foi atingida pelos disparos, mas ninguém se feriu. E ainda: Operação em fábrica clandestina resgata mais de 20 paraguaios de trabalho análogo à escravidão