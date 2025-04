Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Anvisa aprovou a primeira vacina contra chikungunya no Brasil. O imunizante é fruto de uma parceria entre uma farmacêutica austríaca e o Instituto Butantan. A vacina será destinada a pessoas com mais de 18 anos. Mulheres grávidas e pacientes imunodeficientes ou imunossuprimidos não poderão receber o imunizante. Os testes mostraram que a vacina induz uma robusta produção de anticorpos capazes de neutralizar o vírus da chikungunya. E ainda: Ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não tem previsão de alta.



