Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Influenciador Hytalo Santos é transferido para penitenciária em São Paulo. Faustão deixa UTI e vai para quarto de internação, em São Paulo.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, presos por exploração e exposição de crianças e adolescentes na internet, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória, em São Paulo. Eles estavam presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No início da tarde desta segunda-feira (18), eles foram encaminhados para o CDP II de Pinheiros. E ainda: Faustão deixa UTI e vai para quarto de internação, em São Paulo.

