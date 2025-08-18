Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, presos por exploração e exposição de crianças e adolescentes na internet, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória, em São Paulo. Eles estavam presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No início da tarde desta segunda-feira (18), eles foram encaminhados para o CDP II de Pinheiros. E ainda: Faustão deixa UTI e vai para quarto de internação, em São Paulo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!