Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A chamada reforma da governança global é um dos eixos temáticos propostos pelo Brasil no G20, ao lado do combate à fome e a pobreza e desenvolvimento sustentável. A ideia é debater mudanças no funcionamento e, sobretudo, na composição de instituições como o FMI, o Banco Mundial e o Conselho de Segurança da ONU. E ainda: Polícia de São Paulo investiga morte de idosa durante tiroteio no fim de semana.