Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A morte de Fhillip da Silva Gregório, um dos principais chefes do Comando Vermelho, é investigada pela polícia do Rio de Janeiro. Ele era conhecido pelo apelido de ‘Professor’ e seria o responsável pelo fornecimento de armas para a facção. O criminoso chegou a dar entrada, na noite de domingo (1), em uma unidade de saúde acompanhado de uma mulher. E ainda: PF apreende embarcação semissubmersível usada no transporte internacional de cocaína.



