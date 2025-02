Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula fez nesta segunda (20) a primeira reunião ministerial de 2025. Lula enfatizou que nenhum ministro poderá criar portarias, que são as regras estabelecidas pelos ministérios, sem passar pela presidência da República por meio da Casa Civil. E ainda: Pagamentos do Bolsa Família de 2025 começam a ser feitos nesta segunda (20).