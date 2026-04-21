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JR 24H

Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (20)

EUA decidem expulsar delegado da PF envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem

Boletim JR 24H|Do R7

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Confira nesta edição do JR 24 Horas:Os Estados Unidos decidiram expulsar um delegado da Polícia Federal envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem na semana passada. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo escritório ligado ao departamento de estado do governo americano.

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