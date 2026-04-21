Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (20)
EUA decidem expulsar delegado da PF envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem
Confira nesta edição do JR 24 Horas:Os Estados Unidos decidiram expulsar um delegado da Polícia Federal envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem na semana passada. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo escritório ligado ao departamento de estado do governo americano.
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Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (21)
Faltam menos de 40 dias para o fim do prazo do Imposto de Renda. Feminicídios crescem mesmo com novas leis de proteção no Brasil.
Feminicídios crescem mesmo com novas leis de proteção no Brasil
Mais de 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio entre 2019 e 2025
Faltam menos de 40 dias para o fim do prazo do Imposto de Renda
Mais de 14 milhões de declarações já foram recebidas pela Receita Federal
Incêndio fecha estação do BRT em Magalhães Bastos, Rio de Janeiro
Estação está fechada por tempo indeterminado após incêndio; ninguém ficou ferido
Volta do feriado: movimento deve ser intenso nas rodovias de SP nesta terça (21)
Concessionárias de rodovias em São Paulo alertam sobre horários de pico no trânsito
EUA decidem expulsar delegado da PF envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem
O governo americano afirma que a expulsão foi motivada por uma tentativa de manipular o sistema de imigração
EUA vão sediar novas conversas entre Israel e Líbano
Embaixadores dos dois países devem se encontrar no departamento de estado americano, em Washington
Tribunal Eleitoral do Peru define prazo para definição do 2º turno das eleições presidenciais
O tribunal informou nesta segunda-feira (20) que a agência eleitoral do Peru tem até 15 de maio para publicar a apuração completa
Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (20)
Traficantes da Bahia são alvo de operação no Rio. Terremoto de magnitude 7,7 atinge o Japão e provoca alerta de tsunami.
Papinhas para bebês são recolhidas na Europa após contaminação com veneno
As autoridades suspeitam que os potes tenham sido contaminados de forma intencional
Traficantes da Bahia são alvo de operação no Rio
Até o momento, três pessoas foram presas
Terremoto de magnitude 7,7 atinge o Japão e provoca alerta de tsunami
Sirenes tocaram e ordens de retirada foram emitidas para mais de 170 mil pessoas
Retorno do feriado prolongado causa congestionamento em SP
Mais de 330 mil veículos desceram para o litoral paulista neste feriado
Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (20)
Acidente em parque de diversões em Guaíba (RS) deixa 11 feridos. Aumento de casos de síndrome respiratória entre bebês coloca Goiás em estado de emergência.