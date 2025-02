Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 horas desta segunda (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi enterrado nesta segunda-feira (24), em Brasília (DF), o homem que morreu eletrocutado durante um bloco de pré-Carnaval em Goiânia (GO). Nero Martins Costa tinha 58 anos e era colaborador da empresa responsável pelo trio elétrico. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. E ainda: Escassez de chuva no Pantanal ameaça sobrevivência de espécies animais.



