Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (24)

A polícia investiga a morte de uma mulher após realizar uma cirurgia plástica em Goiânia (GO). Cristina Rocha da Silva morreu em casa, três dias depois de passar por um procedimento em um hospital particular. Segundo a família, depois de receber alta, as dores pioraram e o médico foi avisado. Ele teria prescrito analgésicos e orientou a retirada da cinta de compressão. E ainda: Ex-policial militar é preso suspeito de se aliar a traficantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.