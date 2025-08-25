Logo R7.com
Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

Governo de SP sanciona lei que proíbe manter cachorros e gatos acorrentados. Governo diz que compra de alimentos afetados pelo tarifaço vai continuar.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo de São Paulo sancionou, nesta segunda-feira (25), a lei que proíbe manter cachorros e gatos acorrentados. Agora, isso é considerado restrição da liberdade do animal. Além disso, o tutor que mantiver o pet em alojamento inadequado também será penalizado. E ainda: Governo diz que compra de alimentos afetados pelo tarifaço vai continuar, exceto carne e café.

