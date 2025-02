Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Oito reféns que seriam libertados durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas estão mortos. A primeira fase da trégua previa a libertação de 33 reféns israelenses que estão em Gaza. Porém, apenas 25 devem retornar com vida. E ainda: Milhares de palestinos voltam ao norte da Faixa de Gaza após ficarem livres dos terroristas do Hamas.