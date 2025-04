Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A região Norte do país enfrenta o chamado inverno amazônico, um período de chuvas fortes que vai até maio. Em Manaus, no Amazonas, um dos bairros mais afetados é o Nova Esperança. A falta de estrutura adequada, como drenagem e manutenção de igarapés, também favoreceu as enchentes. Várias famílias perderam tudo e estão vivendo em situação precária. E ainda: Seis ministros do STF votam a favor da manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor.



