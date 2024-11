Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Ministério Público de São Paulo vai investigar a emboscada envolvendo torcidas organizadas do Palmeiras e Cruzeiro que ocorreu neste domingo (27). O episódio aconteceu na rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã, Grande São Paulo. E ainda: Corpo de paraquedista que morreu enquanto saltava no interior de SP será velado e cremado terça (29).