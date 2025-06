Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta segunda (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi preso, no Rio de Janeiro, um banqueiro de jogo do bicho acusado de envolvimento em dois assassinatos. A operação foi comandada por agentes do Ministério Público, da Polícia Civil e da Corregedoria da PM. Marcelo Simões Mesqueu é dono de bancas do jogo do bicho na zona norte da cidade. Ele foi denunciado por duas mortes, em 2017. As vítimas foram a policial militar Franciene de Souza, e o namorado, Haylton Carlos Gomes Escafura. Haylton era filho de um dos mais conhecidos contraventores do Rio, o Piruinha, que morreu em janeiro de 2025. E ainda: Brasil cria quase 150 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio.



