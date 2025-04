Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira (7). Apesar de essa ser a data oficial, definida pelo Ministério da Saúde, alguns estados já haviam dado início à imunização. Ao todo, o governo prevê distribuir mais de 73 milhões de doses do imunizante para manter a estratégia ao longo de todo o ano. E ainda: Mais de 500 pessoas estão desalojadas, no estado do Rio, por conta das fortes chuvas.



